وحيد قرن نادر يفتك بحياة صياد في نيبال

الشارقة 24 - رويترز:





وقع حادث ذكرته الشرطة النيبالية، أن صياد سمك يبلغ من العمر 50 عاماً قُتل، الأربعاء، إثر تعرضه لهجوم من قبل وحيد قرن نادر، بالقرب من أكبر منتزه وطني في النيبال.

وقال برابهو براساد دهاكال، المسؤول بالشرطة المحلية، "إن الرجل كان عائداً إلى منزله، بعد أن قام بالصيد في نهر "رابتي"، عندما تعرض لهجوم من قبل الحيوان البري، في غابة في جنوب وسط نيبال".

وأضاف دهاكال "في الساعة الواحدة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي لجمهورية نيبال، الأربعاء، أصيب الرجل بجروح جراء اعتداء وحيد القرن، ونقل إلى أقرب مستشفى، حيث توفي خلال العلاج"، ووقع الحادث، خارج متنزه شيتوان الوطني مباشرة، وهي أكبر منطقة محمية في البلاد، وتضم حيوانات مهددة بالانقراض، منها وحيد القرن ونموراً وحيوانات أخرى.

ويعتبر وحيد القرن في نيبال من الحيوانات التي زاد عددها بصورة جوهرية، حيث يبلغ عددها الآن حوالي 645، لكن تلك الزيادة أدت إلى الكثير من الحوادث الهجومية من قبلهم، فزادت مخاوف السكان الذين يعيشون بالقرب من المحمية على سلامتهم.