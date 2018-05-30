رحيل الممثلة المصرية مديحة يسري بعد صراع مع المرض

الشارقة 24 - رويترز :





فارقت الممثلة المصرية مديحة يسري الحياة، الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 97 عاماً، حيث قضت الممثلة سنواتها الأخيرة ملازمة الفراش وتوفيت في مستشفى المعادي العسكري.

وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي إن صلاة الجنازة ستقام على الفنانة الراحلة بعد ظهر الأربعاء في مسجد السيدة نفيسة.

ولدت الفنانة الراحلة باسم هنومة حبيب خليل في 1921 وبدأت رحلتها مع السينما بمشهد صامت في فيلم (ممنوع الحب) من بطولة محمد عبد الوهاب عام 1942 قبل أن تحصل على فرصتها الأولى في فيلم (أحلام الشباب) أمام فريد الأطرش وتحية كاريوكا.

وقد قدمت أكثر من 90 فيلماً من كلاسيكيات السينما المصرية على مدى مسيرتها الفنية التي امتدت لنحو 72 عاماً منها فيلم (أمير الانتقام) و(حياة أو موت) و(إني راحلة) و(لحن الخلود).

وكان آخر ظهور سينمائي لها في فيلم (الإرهابي) عام 1994 أمام نجم الكوميديا عادل إمام.

كما قدمت على شاشة التلفزيون مسلسلات عديدة منها (الرجاء التزام الهدوء) و(وداعا يا ربيع العمر) و(هوانم جاردن سيتي) و(يحيا العدل).

خاضت عدة تجارب إنتاج سينمائي كان من بينها فيلم (الأفوكاتو مديحة) عام 1950 تأليف وإخراج وبطولة يوسف وهبي و(وفاء للأبد) عام 1953 و(قلب يحترق) عام 1959.

واختيرت مديحة يسري عضواً بمجلس الشورى المصري -الذي لم يعد قائما بالوقت الراهن- في أواخر تسعينيات القرن العشرين.

تم تكريمها في عدد من المهرجانات المصرية والعربية ومنحتها أكاديمية الفنون الدكتوراه الفخرية في 2017.