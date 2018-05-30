عائلة ألمانية تشتري سلسلة "بريت آه مانجيه" مقابل ملياري دولار

الشارقة 24 – رويترز:





بيعت سلسلة مطاعم ومقاهي بريت آه مانجيه لصندوق استثماري تابع لعائلة رايمان الألمانية الثرية مقابل ملياري دولار فيما يعد جزءاً من حملة عالمية للاستحواذ تهدف لتحدي شركة نستله الغذائية العملاقة في مجال المقاهي.

وتقدر الصفقة سلسلة بريت بأكثر من مليار ونصف المليار جنيه إسترليني بما فيها الديون، وتسمح لمؤسسي السلسلة جوليان ميتكاف وسينكلير بيتشمان بالخروج نهائياً من الحصة الاستثمارية الباقية لهما في السلسلة التي أسساها قبل 32 عاماً.

كما ستمنح هذه الصفقة العاملين في سلسلة بريت آه مانجيه البالغ عددهم 12 ألفاً مكاسب غير متوقعة حيث أعلن كلايف شلي المدير التنفيذي للسلسلة على حسابه على موقع تويتر أن كل موظف سيحصل على مكافأة قدرها ألف جنيه إسترليني بمجرد إتمام الصفقة.

وحققت سلسلة بريت شهرة واسعة بسبب منتجاتها من القهوة العضوية والشطائر الفاخرة والتي أسهمت في تحويلها من متجر واحد في لندن إلى سلسلة عالمية تتألف من خمسمئة وثلاثين متجراً حققت إيرادات بلغت 897 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

كانت شركة نستله قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستدفع 7.15 مليار دولار نقداً لشراء حق بيع منتجات سلسلة مقاهي ستاربكس حول العالم، وذلك في إطار تحالف يهدف إلى بث الحياة في نشاط الشركتين المرتبط بالقهوة.