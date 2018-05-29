أكبر لآلئ المياه العذبة تعرض في مزاد لاهاي

الشارقة 24 – رويترز:

من المقرر أن تعرض أكبر لؤلؤة في العالم يعثر عليها في المياه العذبة للبيع في مزاد بلاهاي، الخميس المقبل.

اللؤلؤة، التي يطلق عليها اسم "الأسد النائم" بسبب شكلها غير المنتظم، يعتقد بأنها وجدت في الصين وكانت مملوكة يوماً ما لإمبراطورة روسيا الراحلة كاترين الثانية.

ويقول هيرمان دوميس، مالك اللؤلؤة الحالي، إنه قرر بيعها لأنها قطعة نادرة من الطبيعة ويجب عرضها للعامة في متحف.

وسيشكل مزاد الخميس أول مناسبة تعرض فيها اللؤلؤة للبيع منذ 240 عاماً، ويتوقع أن تجلب بين 340 ألفاً و540 ألف يورو.

ويقول خبير اللآلئ هانكو زفان إن اللؤلؤة فريدة من نوعها لأنها تشكلت بالكامل بفعل عوامل الطبيعة دون أي تدخل بشري.

وتشير إحدى أقدم الوثائق عن اللؤلؤة في أرشيف مدينة أمستردام إلى أنها تزن 578 قيراطاً.