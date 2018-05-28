لندن تطلق نظاماً جديداً لدفع المال لموسيقيي الشارع

الشارقة 24 - أ.ف.ب:





أعلنت مدينة لندن عن بدء تطبيق نظام جديد لدفع المال لموسيقيي الشارع من دون الاتصال المباشر معهم وذلك بالشراكة مع مؤسسة "إزيتل" السويدية في مبادرة هي الأولى في العالم، بحسب ما أعلن رئيس بلديتها صادق خان.

وقال صادق خان "بات بإمكان سكان لندن أن يقدّموا المزيد من الدعم للفنانين الموهوبين في شوارع العاصمة".

وأضاف "حتى تحافظ لندن على موقعها كعاصمة عالمية للموسيقى، من المهم جداً أن نقدّم دعمنا لنجوم المستقبل".

ويتيح هذا النظام للموسيقيين أن يحدّدوا مبلغاً للمساهمة، يمكن دفعه بطرق عدة، منها البطاقة المصرفية والهاتف.

\