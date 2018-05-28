موج البحر.. مصدر جديد لتوليد الكهرباء في قطاع غزة

الشارقة 24 – رويترز:

بدأ مهندسون شبان من حديثي التخرج في العمل في مشروع لاستخدام موج البحر لتوليد الكهرباء، بسبب عدم توفر الكهرباء في قطاع غزة سوى بضع ساعات فقط في اليوم.

ويقول المهندس هيثم مشتهى وهو أحد المشاركين في المشروع إن الهدف من فكرتهم هو إنتاج طاقة نظيفة ومتجددة تسهم، ولو بقدر بسيط، في سد عجز الكهرباء بقطاع غزة.

وبدأت فكرة توليد الكهرباء من موج البحر كمشروع تخرج لمجموعة الخريجين الشبان خلال دراستهم في كلية الهندسة بالجامعة الإسلامية.

لكن صعوبة الحياة في قطاع غزة ألقت بظلالها على المشروع الطموح. فبعض المواد التي كان يحتاجها الطلاب لم تكن متوفرة في الأسواق المحلية، ولذلك لجأوا إلى إعادة تدوير أجزاء من آلات قديمة وتصنيع بعض الأدوات من البداية، كما يوضح لنا المهندس محمود مراد.

وتتوفر الكهرباء حالياً بين 3 و4 ساعات فقط يومياً لسكان قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار الاحتلال، وبالطبع يلقي ذلك بظلاله على المدارس والمصانع والمستشفيات والبيوت.