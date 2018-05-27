مولد "معجزة" على سفينة إنقاذ في البحر المتوسط

الشارقة 24 – رويترز:

مع تحسن الطقس في الأشهر القليلة الماضية، وتزايد الهجرة غير المشروعة في البحر المتوسط، أبصر النور على متن إحدى سفن الإنقاذ المولود "معجزة" الذي جاء من رحم معاناة رحلة الهجرة بين ليبيا وإيطاليا.

وقال مسؤول في خفر السواحل الإيطالي، إن سفن الإنقاذ والبحرية وسفن خفر السواحل انتشلت على مدى الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 1800 مهاجر.

وجاء مولد الطفل "معجزة" على متن السفينة أكواريوس التي تديرها مؤسستا "اس.او. اس ميديترينيان" و"أطباء بلا حدود" التي انتشلت 70 مهاجراً، ونقلتهم إلى كاتانيا في جزيرة صقلية يوم الأحد.

وقالت لوران كينج المتحدثة باسم أكواريوس، إن المولود وأمه بحالة جيدة، وزنه 2.8 كيلوجرام وهو سادس مولود على السفينة لكنه الأول هذا العام.