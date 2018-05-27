وفاة رائد الفضاء الأميركي ألان بين عن 86 عاماً

الشارقة 24 - رويترز:





أفاد مسؤولون بأن رائد الفضاء الأميركي ألان بين توفي في هيوستون، السبت، عن عمر ناهز 86 عاماً.

وكان بين رابع شخص يمشي على سطح القمر عام 1969 خلال مهمة أبولو 12 كما قاد فريقاً في محطة فضاء سكاي لاب عام 1973 ثم حول مسيرته المهنية إلى مجال الرسم.

وقالت أسرته في بيان أصدرته إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن بين الذي عمل في البحرية الأميركية وكان واحداً من 12 شخصاً في التاريخ وطأت أقدامهم سطح القمر توفي في مستشفى هيوستون ميثوديست بعد مرض استمر لأسبوعين.

وفي الذكرى الأربعين لإطلاق مهمة أبولو11 على سطح القمر أقام بين معرضاً للوحاته عن مشاهد للقمر في المتحف الوطني للطيران والفضاء في واشنطن.

وبعد 4 أشهر على نزول أول رجل على سطح القمر وهو الأميركي نيل أرمسترونج، خلال مهمة أبولو 11 في يوليو عام 1969، طلب بين القيام بالمهمة ذاتها ليصبح بعدها رائداً للفضاء في المهمة أبولو 12.

وفي عام 1973 تولى بين قيادة ثاني مهمة إلى سكاي لاب وهي أول محطة فضاء أميركية.