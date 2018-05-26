"النهر الغاضب" يجبر سكان قرية صينية على استخدام الحبال للتنقل

الشارقة 24 – رويترز:

تعتمد قرية في جنوب غرب الصين على الحبال كوسيلة أساسية ووحيدة لعبور النهر، ويأمل السكان في بناء جسر لتيسير أمر التنقل عليهم.

ونهر "نو" يعني حرفياً "النهر الغاضب" باللغة الصينية، ويمتد من التبت على طول الحدود مع ميانمار، ويمر عبر مقاطعة يونان ومناطق أخرى، ونظراً لشدة انحداره يصعب على القوارب اجتيازه.

وتفتقد المنطقة المعزولة إلى الطرق الممهدة والجسور، ويستخدم أفراد عرقية ليسو الذين يعيشون هناك الحبال لعقود.

ويقوم بضعة رجال يعيشون في القرية الواقعة في جنوب غرب الصين بإدارة خدمة الحبال، والخدمة مجانية لسكان القرية، لكن الزائرين والسياح عليهم دفع 50 يوان، أو ما يعادل 8 دولارات لاستخدام هذه الوسيلة للانتقال.

ورغم أن الأمر أصبح معتاداً للسكان لكنه مرهق لآخرين مثل تشا هويلان، وهي أم لطفلين وتضطر للتنقل بالحبل عدة مرات لشراء الدواء لأمها المريضة.

وتقول إن التنقل بالحبل غير مريح ومروع، إذ أنها عادة ما تصطحب طفليها معها عند الذهاب للتسوق أو إلى الكنيسة، مضيفة أنها تأمل في بناء جسر لتيسير أمر التنقل على السكان.