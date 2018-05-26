سكان برلين يقبلون على المثلجات التركية مع دخول فصل الصيف

الشارقة 24 – رويترز:

يقبل سكان حي في العاصمة الألمانية على شراء المثلجات التركية التي يقدمها بائعها عادة من خلال عرض مسل.

مثلجات مصنوعة من السحلب وجبن الماعز يقدمها بائعها عادة من خلال عرض صغير مسل في استعراض لمهارته في الإمساك بالمثلجات، وهي طريقة بلا شك تثير فضول الزبائن وتدفعهم لشراء المثلجات مع دخول فصل الصيف.

يقول بائع المثلجات أحمد كورت، إنه متجره هو الوحيد في برلين الذي يقدم المثلجات بهذه الطريقة الاستعراضية، لكن في موطنه تركيا فيمكن رؤية هذا الأمر في كل مكان تقريباً.

ويوضح أن مثلجات ماراس تباع صيفاً وشتاءً، ومكوناتها هي التي تجعلها متماسكة ومطاطية بهذا الشكل، مضيفاً أنه لا يتم لعقها بل قضمها، وفي تركيا تقدم على طبق وتؤكل بالشوكة والسكين.

ويقول كورت إن الألمان لم يعتادوا بعد على تناول مثلجات ماراس، وإن أغلب زبائنه من الأتراك والعرب.