أحدث عضو في حديقة حيوان أنتويرب ببلجيكا يظهر للمرة الأولى

الشارقة 24 – رويترز:

ظهر صغير الدب المقنع المعرض لخطر الانقراض، في حديقة حيوان أنتويرب ببلجيكا، أمام الزوار مؤخراً، وذلك للمرة الأولى منذ ولادته في فبراير الماضي.

وتصور لقطات الفيديو التي نشرتها الحديقة الدب الصغير وهو يكتشف بيئته الجديدة ويتحسسها عبر حاسة الشم، وتسلق الأماكن المحيطة به بطريقة غير متزنة، وهي تحركات تابعها زوار الحديقة بشغف شديد.

ويقول موظفو حديقة أنتويرب، إن صغير الدب الذي لم تتم تسميته بعد قد يفضل استكشاف محيطه أكثر وأكثر في الفترة القادمة، مما سيمنح الزوار فرصة أخرى لرؤية الصغير وهو يحاول التعرف على بيئته.

وفي عام 2013 أصبحت الحديقة أول موطن للدب المقنع، وهو سلالة منحدرة من جبال الأنديز المدارية ويصفها الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة بأنها معرضة لخطر الانقراض.