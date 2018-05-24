متجر بولندي يطرح "حلوى كأس العالم" من القرن الـ 17

الشارقة 24 – رويترز:



يقدم متجر صغير في بلدة جدانسك البولندية، بالاستعانة بوصفة ترجع إلى القرن السابع عشر، "حلوى كأس العالم"، بألوان الفرق المختلفة المشاركة في البطولة التي تقام في روسيا الشهر القادم.

ويجهز المتجر هذه الحلوى المميزة لآلاف من المشجعين، المتوقع أن يتدفقوا قبل البطولة، على المدينة الواقعة على مسافة 150 كيلومتراً من مدينة كاليننجراد الروسية، التي تستضيف مباريات تفادياً لأسعار الفنادق الباهظة في روسيا.

وتقام مباريات كرواتيا أمام نيجيريا، وصربيا أمام سويسرا، وإسبانيا أمام المغرب، وانجلترا أمام بلجيكا، في دور المجموعات في مدينة كاليننجراد.

وتأتي هذه الحلوى في 60 نكهة مختلفة منها الكمثرى والورد والملح والفراولة، ويمكن تذوقها في المتجر، لكن بالنسبة لمشجعي كأس العالم، فإنهم لن يختاروا نكهاتهم المفضلة، وإنما ألوان ملابس فرقهم الوطنية.

ويعد المتجر مشجعي كل الفرق، بالحصول على برطمان من حلوياتهم المفضلة، بالإضافة إلى تلك الخاصة بمنافسيهم، رافعاً شعار "إذا كنت لا تستطيع هزيمتهم فيمكنك أن تأكلهم".