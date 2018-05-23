وفاة الكاتب الأميركي فيليب روث عن عمر ناهز 85 عاماً

الشارقة 24 - وكالات:

يعتبر فيليب ميلتون روث أكبر كاتب أميركي على قيد الحياة، فقد ولد في 19 مارس 1933 في نيويورك في نيوجيرزي وهو من عائلة يهودية أوروبية أتت إلى الولايات المتحدة خلال موجة الهجرة في القرن التاسع عشر.

ألف روث أكثر من 30 كتاباً أشهرها رواية (بورتنويز كمبلاينت) التي ألفها عام 1969 وتناولت حياة شاب يهودي ينتمي للطبقة الوسطى في نيويورك.

كان من كبار أدباء الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب الطابع العالمي لرسالته ومحافظته على الإنتاج الغزير ذو النوعية العالية.

وبذلك حاز على غالبية الجوائز الأدبية في العالم منها جائزة "بوليتزر" عن كتابه "اميريكن باستورال". وقد ورد اسمه عدة مرات لنيل جائزة نوبل للآداب دون أن يحصل عليها.

في عام 2012 أعلن الأديب فيليب روث بأنه سيتوقف عن الكتابة.