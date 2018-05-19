في تايلاند... الحلزونات تتلقى معاملة الملوك

الشارقة 24 – رويترز:

تعامل الحلزونات الأفريقية العملاقة التي تستوطن تايلاند بكل دلال، لتحفيز إفراز مادة مخاطية لزجة تستخدم في مستحضرات التجميل.

ففي مزرعة بإقليم ناخون نايوك على بعد ساعتين شمال شرقي بانكوك، يعتني تاواتشاي مانيمارت بنحو 3 آلاف حلزون، حيث يتيح لها التجول بحرية في حظيرة مساحتها 21 متراً مربعاً تحاكي موائلها الطبيعية، ويغذيها بالخيار العضوي والخضر الورقية.

ويرفض تاواتشاي استخدام الأساليب التقليدية مع الحلزونات والتي يتم خلالها استثارتها من أجل استخراج المادة المخاطية، وبدلاً من ذلك يضع تاواتشاي وفريقه الحلزون فوق طبق ويقوم بتنقيط المياه عليه لتحفيز إنتاجه من المخاط، ويتم استخراج الإفراز وتعبئته في زجاجات.

وأوضح تاواتشاي أن الحلزونات الأكثر صحة في بيئة خالية من الإجهاد تزيد فرص إنتاجها لمخاط عالي الجودة.

وبمجرد جمعه، يباع المخاط إلى شركة دولية مقرها في تايلاند، وتقوم الشركة بتحويل معظم المادة المخاطية إلى مسحوق وتبيعه لشركات مستحضرات التجميل في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ويربي المزارعون هذه الحلزونات، التي يبلغ طولها نحو ثلاث بوصات من أجل مخاطها الذي اكتسب شعبية بسبب توجه في كوريا الجنوبية لاستخدام المادة اللزجة بعد تنقيحها في كريمات الترطيب ومستحضرات العناية بالبشرة.