تاجر تحف فنية يعرض أول لوحة "جديدة" لـ "رامبرانت"

الشارقة 24 – رويترز:

اكتشاف العمر حققه تاجر التحف الفنية الهولندي يان سيكس في دار مزادات عام 2016 عندما اكتشف أسلوب الفنان رامبرانت في لوحة مجهولة لم يلاحظها أحد طوال 4 قرون.

"لوحة لشاب نبيل" هو اسم اللوحة التي عرضت هذا الأسبوع في متحف هيرميتاج في العاصمة الهولندية أمستردام باعتبارها أول لوحة "جديدة" لرامبرانت تظهر منذ عام 1974.

واشترى سيكس هذه اللوحة، وهي لشاب أنيق ذي شعر أحمر، بثمن زهيد بلغ 137 ألف جنيه إسترليني أو نحو 185 ألف دولار في دار كريستيز للمزادات في لندن بمساعدة من مستثمر لم تعلن هويته، وتعود اللوحة لعام 1634 تقريباً، وعلى اعتبار ثمن بيع لوحات سابقة مثلها فإن قيمتها الآن على الأرجح أكبر بكثير.

وأمضى سيكس، المتخصص في أعمال كبار الفنانين القدامى الهولنديين والفلمنكيين، 18 شهراً استخدم خلالها تقنيات تعتمد على الأشعة السينية وتحليلاً لعينات من اللوحة حتى يثبت أنه اشترى حقاً لوحة أصلية لرامبرانت.

ويقول سيكس إنه لا ينكر أن المنفعة المالية مهمة بالنسبة له كتاجر لكنه أكد حبه العميق للوحات الفنية واكتشافها وخاصة لوحات رامبرانت الذي يعشقه، مشيراً إلى أن "العثور على لوحة لرامبرانت يمنح المرء شعوراً عظيماً".

ويقل طول اللوحة المكتشفة قليلاً عن المتر، ويعتقد أن رامبرانت رسمها عندما كان عمره 28 عاماً.