يبلغ سعرها 13 دولاراً

مع اقتراب كأس العالم.. شركة مكسيكية تصنع "أقنعة" لوجوه نجوم كرة القدم

  • الخميس 17, مايو 2018 في 11:52 ص
انتهزت شركة مكسيكية فرصة اقتراب موعد كأس العالم وأنتجت أقنعة على هيئة وجوه كبار نجوم كرة القدم، أملاً في تحقيق مكاسب من البطولة.
الشارقة 24 – رويترز:

صنعت شركة "جروبو ريف" المكسيكية أقنعة على هيئة وجوه كبار نجوم كرة القدم، أملاً في تحقيق مكاسب مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا.
 
الشركة أنتجت أقنعة للأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والمكسيكي خافيير هرنانديز وأسطورتي كرة القدم بيليه ومارادونا.
 
وحدثنا دييجو إسبوندا رئيس الشركة عن الأقنعة الأكثر مبيعاً.
 
قال رئيس الشركة إن المبيعات زادت مع اقتراب بطولة كأس العالم، مُضيفاً أن الأقنعة تُشحن إلى إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ويبلغ سعر القناع نحو 13 دولاراً.