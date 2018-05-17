مع اقتراب كأس العالم.. شركة مكسيكية تصنع "أقنعة" لوجوه نجوم كرة القدم

الشارقة 24 – رويترز:





صنعت شركة "جروبو ريف" المكسيكية أقنعة على هيئة وجوه كبار نجوم كرة القدم، أملاً في تحقيق مكاسب مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا.

الشركة أنتجت أقنعة للأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والمكسيكي خافيير هرنانديز وأسطورتي كرة القدم بيليه ومارادونا.

وحدثنا دييجو إسبوندا رئيس الشركة عن الأقنعة الأكثر مبيعاً.

قال رئيس الشركة إن المبيعات زادت مع اقتراب بطولة كأس العالم، مُضيفاً أن الأقنعة تُشحن إلى إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، ويبلغ سعر القناع نحو 13 دولاراً.