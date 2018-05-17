عشاق القهوة يحتفلون بالزفاف الملكي مع "ميج-هاري تشينو"

الشارقة 24 – رويترز:





ستتاح الفرصة أمام عشاق القهوة الآن للاحتفال بزفاف الأمير البريطاني هاري على خطيبته الممثلة الأميركية ميجان ماركل باحتساء مشروب قهوة خاص يحمل على سطحه صورة للعروسين.

مخبز هايدي في بلدة وندسور والذي يقع على مرمى حجر من قصر وندسور الملكي الذي يقام به حفل زفاف هاري وميجان يقدم هذا المشروب الساخن تحت اسم "ميج-هاري تشينو"، احتفالاً بزفافهما يوم السبت المقبل.

ويصنع المخبز هذه القهوة من خلال جهاز خاص، حيث يقوم عمال المخبز بتحميل صور الخطوبة الرسمية للعروسين على ماكينة طباعة "التموجات"، بينما يوضع مشروب القهوة تحت الجهاز مباشرة ثم يجرى مسح الصورة ضوئياً قبل أن يتم وضعها على سطح المشروب باستخدام القهوة الحقيقية وتستغرق العملية برمتها 10 ثوان فقط.

ويقول إدوارد دوركين الشريك في ملكية المخبز إن الماكينة التي تصنع هذا النوع من القهوة هي واحدة من الماكينات القليلة في بريطانيا التي يمكنها طبع صور على سطح مشروب القهوة حسب طلب العميل، ويعتقد دوركين أن صناعة مشروب القهوة بهذا الشكل أمر فريد من نوعه ولم يشهده أحد من قبل في البلاد.

ويقدم مشروب القهوة مقابل 4.50 جنيه إسترليني أي ما يوازي 6 دولارات للكوب الواحد.

ورغم أن سعره مرتفع مقارنة بأنواع القهوة الأخرى فقد لاقى النوع الجديد إقبالاً من محبي القهوة في هذا المخبز.