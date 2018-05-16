بيع ألماسة زرقاء بـ 6.7 مليون دولار

الشارقة 24 - رويترز:

بيعت ألماسة زرقاء تناقلتها عائلات مالكة أوروبية لمدة 300 عام في مزاد بسعر 6.7 مليون فرنك سويسري (6.7 مليون دولار)، لتتجاوز بذلك توقعات دار سوذبيز للمزادات التي تراوحت بين 3.5 و5 ملايين فرنك.

وأول من أهديت لها هذه الجوهرة ذات الزرقة الداكنة التي تزن 6.16 قيراط كانت إليزابيث فارنيزي ابنة دوق بارما وكان ذلك عام 1715 عندما تزوجت الملك فيليبي الخامس ملك إسبانيا.

وفيما بعد انتقلت الألماسة التي استخرجت من مناجم في الهند عبر أكثر من 7 أجيال وسافرت مع سلالتهما التي تزوجت من عائلات أوروبية أخرى من إسبانيا إلى فرنسا وإيطاليا والنمسا.

وبيعت ألماستان أخريان، الثلاثاء في مزاد سوذبيز بمدينة جنيف بأسعار أعلى متجاوزتين أيضاً التوقعات الخاصة بهما إذ وصل سعر خاتم به ألماسة بيضاوية ووزنه 50.39 قيراط إلى 8.1 مليون فرنك كما بيعت ألماسة مستديرة وزنها 51.71 قيراط بسعر 9.26 مليون فرنك.