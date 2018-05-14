دب يهاجم طفلة في منزلها بولاية كولورادو الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

يبحث حراس الحياة البرية في ولاية كولورادو الأميركية عن دب، صباح الإثنين، بعد أن هاجم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وحاول سحبها من حديقة منزلها.

ووقع الهجوم الساعة 2:30 صباحاً، الأحد، حينما خرجت الطفلة بعد أن سمعت ضوضاء اعتقدت أن كلبها أحدثها.

وذكرت وكالة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو في بيان "حينما خرجت والدة الطفلة لتحري الأمر شاهدت دباً أسود ضخماً يسحب ابنتها".

وقال مسؤولون إن الدب ترك الطفلة بعدما صرخت فيه الأم.

وذكر تلفزيون (كيه.كيه.سي.أو) التابع (لإن بي.سي) إن الطفلة التي لم يكشف عن اسمها كانت في حالة طيبة صباح الإثنين.

وقال مايك بوراس المتحدث باسم المنطقة الشمالية الغربية في وكالة المتنزهات والحياة البرية "يبحث الحراس بكل دأب عن الدب وسيواصلون البحث خلال الليل وإلى أن ينتهي الأمر".

وأضاف أن الحراس يستخدمون كلاب الصيد في تتبع الدب الذي سيقتل حال العثور عليه.