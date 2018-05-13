مصنع للفخار في بريطانيا يحتفل بالزفاف الملكي

الشارقة 24 – رويترز:

في مصنع للخزف بمدينة ستوك-أون-ترينت في وسط إنجلترا، وهي مدينة تشتهر بالأعمال الفخارية، يجري العمل على قدم وساق لإنتاج وتزيين الآلاف من الأكواب التذكارية التي يتم إنتاجها خصيصاً من أجل الزفاف الملكي المرتقب.

ففي 19 من مايو الجاري، تستقبل قلعة وندسور، مقر العائلة المالكة البريطانية منذ نحو ألف عام، مراسم زفاف الأمير هاري، وترتيبه السادس في ولاية عهد بريطانيا، والممثلة الأميركية ميجان ماركل إحدى نجمات المسلسل التلفزيوني الأميركي "سوتس".

وداخل المصنع، يستخدم نحو 60 عاملاً الطرق التقليدية لتزيين الأكواب.

وعلى مدار أكثر من 30 عاماً، ينتج المصنع مواد تذكارية منذ إنشائه عام 1985.

وتنتج المدينة المواد الفخارية من أجل المناسبات الملكية منذ عهد الملك تشارلز الثاني.

وبدأ بيع الأكواب التذكارية قبل شهر من موعد الزفاف.