كفيف يتحدى الإعاقة بإصلاح السيارات في اليمن

الشارقة 24 – رويترز:

تحدى يمني كفيف يدعى يوسف البصير والبالغ من العمر 31 عاماً، إعاقته البصرية، وعمل في إصلاح السيارات واكتسب سمعة طيبة بين أبناء مدينة حجة اليمينة.

ويعمل يوسف في مجال إصلاح السيارات منذ 13 عاماً أتقن خلالها العمل وبنى قاعدة عملاء قوية.

ورغم ذلك، فإن المهمة لم تكن سهلة لفني إصلاح السيارات الطموح، ففي بداياته كان الناس يخشون ترك سياراتهم عنده لأنه أعمى، لكن الوضع تغير بمرور الوقت.

ويتردد الزبائن حالياً على ورشة البصير للحصول على خدمات متنوعة يقدمها مثل إصلاح الإطارات وإصلاح الأعطال البسيطة للمحرك.

ويقول زبون دائم لورشة يوسف البصير إنه معجب جداً بقدرة البصير على الاعتماد على نفسه والاهتمام بأسرته رغم إعاقته.

ويعتزم البصير توسيع نشاطه والانتقال لمحل أكبر في المستقبل.