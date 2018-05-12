3 آلاف دولار يدفعها البعض لارتداء قطعة من طفولتهم عبر "أجزاء باربي"

الشارقة 24 – رويترز:



استطاعت صانعة مجوهرات في نيويورك، الاستفادة من أجزاء دمية باربي الشهيرة، في صنع حلي فريدة من نوعها.



فبالنسبة لصانعة المجوهرات مارجو لانج، البالغة من العمر 39 عاماً، تحول حبها طويل الأمد لباربي، إلى مهنة مستمرة منذ 20 عاماً أطلقت عليها اسم "سلسلة الجسم البلاستيكي".



وتصنع لانج قطعاً مختلفة من المجوهرات للبيع، مثل عيون باربي المطوقة بالأقراط الفضية، أو قلادة فم باربي، وتتراوح الأسعار بين 80 دولاراً إلى 3 آلاف دولار لقطعة واحدة من المجوهرات الفريدة من نوعها.



وتؤكد لانج أن مجوهراتها تمنح الشعور بالحنين إلى الماضي، للكثير من الناس الذين يحبون ارتداء قطعة من طفولتهم.



ومع هذا ينتقد البعض أعمال لانج، ويعتبرونها مزعجة، وتشعرهم وكأنها تقطع امرأة حقيقية، وتفصل أجزاء جسدها عن بعضها البعض.



لكن لانج ترد بأنها لا ترى الأمر بتلك الطريقة، وأنها تحترم الدمية بالتعامل معها على أنها مجرد دمية، ومادة يمكن استخدامها.



وأثارت أعمال لانج اهتمام شركة ماتل المصنعة للدمية، وتواصلت معها لإنتاج مجموعة من الخواتم على هيئة أحذية باربي.



وأطلقت دمية باربي الكلاسيكية عام 1959، وتحولت بعد ذلك إلى صناعة تقدر قيمتها بعدة مليارات من الدولارات.