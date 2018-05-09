آلة الأحلام في نيويورك... مكان مثالي لالتقاط "السلفي"

الشارقة 24 – رويترز:

يقدم معرض بعنوان آلة الأحلام في نيويورك تجربة مثيرة لرواده، حيث يضم 9 غرف تعتمد في أفكارها على الأحلام وتتنوع ما بين السحب الطافية وفقاعات الضباب والسباحة تحت الماء في بيت الكرات وغيرها، ويتيح للزائرين فرصة مثالية لالتقاط الصور الذاتية.

تقول بيج سولومون مؤسسة آلة الأحلام ومديرتها الإبداعية إن هذه الغرف تحتوي على مفاجآت ومنها غرفة يبدو في ظاهرها أن من يدخلها يتنفس تحت الماء لكنها في الحقيقة لا تعدو كونها بيتاً للكرات.

تقول سولومون: "هدفي الرئيسي من آلة الأحلام هو أن تكون مكاناً يلهم الآخرين بالسعي وراء أحلامهم بغض النظر عما إذا كانت صغيرة أم كبيرة، أحياناً يكون العالم "مكاناً" محبطاً، فقد شهد العديد من الأحداث السياسية خلال الأعوام القليلة الماضية.. لذا فإن آلة الأحلام توفر مهرباً من كل ذلك".

ويشجع هذا المعرض زواره على تحميل كل الصور التي يلتقطونها لأنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستغرق تجربة آلة الأحلام 45 دقيقة، ويبلغ ثمن تذكرة الدخول إليها 38 دولاراً، وتستمر مدة عرضها بمنطقة بروكلين في نيويورك حتى 31 من مايو الجاري.