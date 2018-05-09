ثمانيني يجد ضالته في دروس "الباليه"

الشارقة 24 – رويترز:

وجد إيليو هاوس البالغ من العمر 80 عاماً ضالته في دروس الباليه، التي يقضي فيها معظم وقته ويقول إنها تجدد نشاطه وتمثل بالنسبة له مصدر إلهام.

وبعد أن تقاعد هاوس فإنه يمضي ما يصل إلى 6 ساعات يومياً يمارس فيها الباليه ورياضات أخرى تكسب الجسم مرونة وتمنحه حيوية.

يقول إيليو هاوس: "اخرج من المنطقة التي تشعر فيها بالارتياح، لا تلتفت لمكانتك الاجتماعية، تواضع وابدأ من الصفر مثل شخص يتعلم، إنها فرصة رائعة للتعلم، من الجيد جداً أن تتمكن من التعلم وأنت في الثمانين من العمر، أنا استغل هذه الفرصة".

يقول هاوس إنه إذا كان يستطيع أن يفعل ذلك فبوسع أي كان أن يفعله أيضاً، موضحاً أن الأمر يتعلق برغبة المرء في تغيير طريقة تفكيره.

وفي حين يتلقى هاوس دروساً خاصة، فإنه يشارك أيضاً في صفوف جماعية مع راقصين أصغر عمراً.