إيطاليا تمسح "رادارياً" مقبرة توت عنخ آمون

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الآثار المصرية، أمس الأحد، أن أحدث الدراسات العلمية التي أجرتها بعثة إيطالية أثبتت عدم وجود أي غرف خلف جدران مقبرة الملك توت عنخ آمون في وادي الملوك بالأقصر.

وقالت الوزارة في بيان، إن بعثة جامعة البوليتكنيك في تورينو سلمت وزارة الآثار تقريراً بنتائج المسح الراداري الأفقي والرأسي للمقبرة، وأثبت عدم وجود أي غرف أو دلائل عليها، ما يتعارض مع نظرية افترضت وجود ممرات أو غرف ملاصقة لحجرة دفن الملك الشاب.

المسح الراداري الذي أجرته البعثة الإيطالية هو الثالث الذي تسمح به مصر لمقبرة الملك، بعد أن طرح العالم البريطاني نيكولاس ريفز فرضية وجود فراغ خلف الجدار الشمالي لحجرة الدفن.

وقال فرانشيسكو بورشيللي رئيس البعثة الإيطالية: "إن هذه النتيجة جرى التوصل إليها باستخدام ثلاثة أنظمة رادارية تغطي ترددات مختلفة، وعمل الجميع كفريق واحد على تحليل البيانات التي جمعتها الرادارات الثلاثة، وساعد اعتمادهم على الرادارات الثلاثة في التحقق من النتيجة وحل بعض التعقيدات في البيانات التي جرى التوصل إليها من المسحين السابقين".

وأجرت بعثة يابانية وأخرى أميركية مسحين للمقبرة في 2015 و2016 بموافقة وزارة الآثار المصرية، إلا أن أياً منهما لم يثبت أو ينف صحة هذا الطرح، ما استدعى الاحتكام لمسح إضافي لحسم الأمر.

ولا تزال مقبرة توت عنخ آمون التي اكتشفها العالم البريطاني هوارد كارتر عام 1922 من أهم اكتشافات الحضارة المصرية القديمة، نظراً للعثور عليها كاملة وعدم وصول اللصوص لها على مدى العصور، إذ وجد بها أكثر من 5 آلاف قطعة بين تماثيل وأسرة وعربات حربية وأدوات صيد وحلي.