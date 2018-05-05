فنان أميركي يستخدم الروبوت في رسم لوحات باهظة الثمن

الشارقة 24 – رويترز:

أكثر من مرة كل أسبوع، يزور الفنان الأميركي بارنبي فيرنس معملاً للأعمال الفنية في الطابق الثاني من شركة طباعة في مدينة مانهاتن الأميركية، وهو واحد من عدة معامل لشركة أرماتر للتكنولوجيا، يوجد به روبوتات تصنع حسب الطلب يستخدمها فيرنس لمساعدته في رسم لوحات يمكن بيعها بأكثر من 100 ألف دولار في معارض نيويورك الفنية.

ويستعين فيرنس وعدة فنانين بأجهزة الروبوت المخصصة للطباعة الرقمية التي تستخدم تقنيات في الرسم كانت مستحيلة من قبل أو تحتاج الكثير من العمل.

ويستخدم فيرنس الروبوت "سوزو" أو "الخيال" باللغة اليابانية وهو مزود بفرشاة للقيام بمهام مثل رسم بقع دم متناثرة على قطعة من القماش.

وتعمل الأجهزة بناء على توجيهات الفنانين وبالاستعانة بمجسمات ضوئية لرسم تفاصيل دقيقة على خطوط يقل سمكها عن سمك أحد رموش العين.

ويصنع الروبوت علامات على النسيج بموجب تعليمات الفنان الذي يتواصل معه عن طريق نظام تتبع بصري ملحق بعصاة تشبه فرشاة الرسم.