سيدة تكمل سباق العدو لمئة متر في سن الـ 100

الشارقة 24 – رويترز:





لا تزال الأميركية إيدا كيلينج تسجل أرقاماً قياسية في سباقات العدو، رغم أن عمرها يبلغ حالياً 102 عام، وأصبحت كيلينج أول سيدة في التاريخ تكمل سباق العدو لمئة متر في سن المئة.

إنها الأميركية إيدا كيلينج البالغة من العمر 102 عام، والتي أصبحت أول سيدة في التاريخ تكمل سباق العدو لمئة متر في سن المئة وفي سن الـ 95 من عمرها سجلت رقماً قياسياً عالمياً في هذه الفئة العمرية في سباق 60 متر.

وحققت كيلينج العديد من الأرقام القياسية منذ أن بدأت الركض في سن الـ 97، ولا تزال كيلينج تحتفظ بالكثير من تلك الأرقام.

وفي فبراير الماضي ألفت كيلينج كتاباً تحت عنوان "لا يوجد شيء يمكن أن يحبطني"، والذي يسرد قصة نشأتها الفقيرة في مدينة نيويورك وتعرضها لتجربة عنيفة بفقدانها اثنين من أولادها الأربعة خلال عام ونصف العام، لكن ابنتها شيريل شجعتها على التغلب على أحزانها وخوض سباق للعدو مسافته 5 كيلومترات.