مبادرة "بايك تو وورك" تقلل استخدام السيارات في لبنان

الشارقة 24 – رويترز:

ضمن مبادرة تحمل اسم "رايد تو وورك"، قرر بعض اللبنانيين التوجه إلى أعمالهم بالدراجة الهوائية، لتتعاون محلات تأجير الدراجات وبعض المقاهي في بيروت مع منظمي المبادرة ويقدموا دراجات مجاناً وحتى وجبات سريعة للمشاركين على طول الطريق.

ويعتبر نشاط المبادرة التي تأتي ضمن الدورة الثانية لمبادرة "ذا تشين إيفيكت" نشاطاً يشجع الناس على استخدام الدراجات الهوائية بشكل أكبر في حياتهم اليومية.

وتأمل نديدا رعد، الشريكة المؤسسة في مبادرة (ذا تشين إيفيكت) أن يسهم نشاط ذلك اليوم في زيادة وعي الناس بشأن البيئة وفوائد ركوب الدراجات الهوائية.

وتروج مبادرة "ذا تشين إيفيكت" للدراجات الهوائية باعتبارها شكلاً مستداماً للتنقل في الحضر وتعمل على تسهيل استخدامها من خلال فن الشارع والأنشطة العامة والمشروعات المجتمعية والمخططات.

ورغم سعادة المشاركين الغامرة بالمبادرة، إلا أن البعض ومن بينهم جسيكا جابر يرى أن العاصمة اللبنانية ليست مجهزة لاستخدام الدراجات بشكل يومي.

ويأمل المشاركون في أن تسهم المبادرة بتقليل استخدام اللبنانيين لسياراتهم في المسافات القصيرة. كما أنها لقيت استحساناً لدى البعض من خارج بيروت، إذ انضم إليها مشاركون من طرابلس بشمال لبنان يستخدمون الدراجات الهوائية في الذهاب إلى عملهم والعودة منه.