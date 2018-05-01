سويديون يتجمعون لمشاهدة أبقار تستمتع بإطلاقها نحو الحقول

الشارقة 24 – رويترز:

تجمع أكثر من ألف شخص بينهم العديد من الأطفال لمشاهدة قطيع من الأبقار وهي تستمتع سعيدة بأولى فرصها في هذا العام للخروج إلى الحقول الخضراء، بإحدى مزارع ستوكهولم في السويد بعد شتاء طويل ومظلم.

إطلاق الأبقار في هذه الفترة هو تقليد سنوي متبع منذ زمن طويل بين المزارعين في منطقة الشمال الأوروبي، بحيث تفتح العديد من المزارع أبوابها وتقيم فعاليات تعطي سكان المدن وخاصة الأطفال الفرصة للاقتراب من الحيوانات التي تمنحهم الحليب.

وفتحت بوابات الحظائر أمام الأبقار لتنطلق خارجة عبر طريق قصيرة ممهدة تقودها نحو الحقول الخضراء، التي لم يروها لشهور بسبب شتاء السويد القارس.