أحياء تايلاند تلتهم الغابات

الشارقة 24 – رويترز:



قالت الشرطة التايلاندية إن أكثر من ألف شخص احتشدوا في مدينة تشيانج ماي بشمال تايلاند، مؤخراً للاحتجاج على بناء مشروع سكني حكومي فاخر على أرض إحدى الغابات، في واحدة من أكبر المظاهرات منذ تولي المجلس العسكري الحاكم السلطة، في أعقاب انقلاب عام 2014.



وقال الكولونيل بايسان نائب قائد شرطة تشيانج ماي، إن نحو 1250 متظاهراً شاركوا في الاحتجاج.



وخلال الشهور الماضية، انتشرت على الإنترنت لقطات جوية للمشروع السكني المخصص للقضاة أظهرت أعمال بناء في منطقة غابات عند سفح جبل دوي سوثيب في تشيانج ماي، وهو ما أثار غضب الناس.



وطالب المحتجون الحكومة بإزالة مبان جديدة ضمن المشروع جرى بناؤها على جبل دوي سوثيب، وأن يتم ذلك في غضون 7 أيام وإلا واجهت احتجاجات أخرى.



وبدأ البناء في الموقع عام 2015، وواجه اعتراضات من جماعات بيئية محلية تعتبر هذا الجبل متنفساً لمدينة تشيانج ماي كبرى المدن في شمال تايلاند.



وعلى مدى الشهور الماضية زاد عدد الاحتجاجات ضد الحكومة العسكرية التي تعهدت بإجراء انتخابات العام المقبل.



ومن أبرز تلك الاحتجاجات مظاهرة لمؤيدين للديمقراطية في بانكوك الشهر الماضي طالبت الجيش بوقف دعمه للمجلس العسكري الحاكم.