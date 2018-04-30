برازيلي يهرب من دفع الفواتير ويعيش في قلعة رملية

الشارقة 24 – رويترز:



يعيش البرازيلي الأربعيني مارسيو ماتولياس منذ 22 عاماً في قلعته التي بناها ويعمل دائماً على متابعتها وترميمها عندما قرر الاستغناء عن شقته السكنية وانتقل للعيش في قلعته الرملية التي بناها على أحد شواطئ مدينة ريو دي جانيرو.



ولكونها مقامة على مساحة ثلاثة أمتار مربعة فقط، فهي ليست واسعة من الداخل، إلا أن ماتولياس يقول إنها كافية له ولأغراضه الشخصية.



وقال ماتولياس إنه لم يكن في البداية يفكر في العيش وترك شقته، وإنه كان يستخدم القلعة كمخزن للأدوات والكتب، لكن ترميمها اضطره لقضاء أوقات أطول فيها، ما دفعه للاستغناء عن منزله ليتخلص أيضاً من عبء الفواتير التي تتعلق به، وينتقل بشكل دائم إلى قلعته على الشاطئ.



ويقضي ماتولياس في أغلب أيامه الساعات يسقي فيها رمال قلعته بالمياه ليحافظ على تماسكها ويحميها من الانهيار، كما أن مطبخه ليس إلا موقداً بسيطاً خارج القلعة، إضافة إلى وجود دورات مياه على الجانب الآخر من الطريق لا تكلفه سوى ما يعادل أقل من يورو واحد للاستحمام في كل مرة.



وقال ماتولياس الذي ليست لديه أسرة، إنه سعيد وإن الشعور بالسعادة هو حالة روحية، إلا أنه أضاف أنه تنتابه أحياناً لحظات من الحزن يبكي فيها، فرغم حبه للعزلة، إلا أن لحظات تمر عليه أحياناً يشعر فيها بالوحدة.



وأصبحت قلعته مثار جذب للسائحين الذين يأتون لالتقاط الصور معه، وأحياناً يترك بعضهم تبرعات بسيطة له.