سائحون يغادرون جزيرة بوراكاي بعد قرار إغلاقها لـ 6 أشهر

الشارقة 24 – رويترز:





غادر سائحون جزيرة بوراكاي الفلبينية التي تغلقها الحكومة هذا الأسبوع ولمدة 6 أشهر من أجل تنظيفها.

ويأتي قرار السلطات إغلاق هذه الوجهة التي يقبل عليها السائحون لإصلاح شواطئها وإزالة مساكن أقيمت على أراض رطبة وغابات بعد أن وصف الرئيس رودريجو دوتيرتي بوراكاي بأنها "بالوعة".

وقالت ارييل كو وهي مرشدة سياحية تايوانية تقيم في بوراكاي إن الإغلاق سيجعل المحيط والرمال أفضل وأكثر نظافة لكن من وجهة نظر السائحين والمرشدين السياحيين مثلها وسكان الجزيرة فإنهم سيفقدون وظائفهم.

ويحظر دخول ميناء كاجبان جيتي ولن يسمح إلا للسكان وعمال البناء ومسؤولي الحكومة والصحافيين المعتمدين بدخول الجزيرة.

وتم تشكيل فريق عمل لتجديد نظام الصرف الصحي بالجزيرة وتحسين جودة شواطئ بوراكاي والتي تأثرت بشدة بسبب تواجد السائحين بأعداد أكبر من اللازم والتلوث من منتجعات قريبة حسبما ذكرت الحكومة.