سنغافورة تودع أول دب قطبي يولد في مناخ مداري

الشارقة 24 - رويترز:



نعت سنغافورة، الأربعاء، أول دب قطبي يولد وينشأ في الجزيرة ذات المناخ المداري، والذي أنهت سلطات الحياة البرية حياته بعد معاناة استمرت 5 سنوات بسبب مشاكل صحية ناجمة عن التقدم في العمر.



وكان عمر الدب إينوكا 27 عاماً وواجه متاعب صحية تراوحت بين التهاب المفاصل إلى مشاكل في الأسنان والإصابة بعدوى في الأذن. وكان فراؤه ملطخاً باللون الأخضر حتى آخر أيامه بسبب تكاثر الطحالب.



وقال تيشنج وين-هور وهو مسؤول في منظمة محميات الحياة البرية في سنغافورة التي تدير حديقة الحيوان "بقدر رغبتنا الشديدة في إبقاء إينوكا معنا لأطول وقت ممكن، كانت مسؤوليتنا في النهاية هي راحته".



وأضاف تشينج في بيان "أكبر معروف نقدمه له هو تخليصه من معاناته الطويلة".



وزادت دعوات لترك إينوكا يعيش حياته حتى تنتهي بشكل طبيعي بعد أن أعلنت المنظمة هذا الشهر مرض الدب الذي يعادل عمره عمر الـ 70 قياساً على أعمار البشر.