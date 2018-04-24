"شجرة البلشون" تبهر زوار حديقة نانت

الشارقة 24 – رويترز:



يعمل مهندسون وفنيون فرنسيون على بناء شجرة ميكانيكية عملاقة تحوي 45 مجسماً متحركاً لحيوانات مختلفة في حديقة بمدينة نانت بغرب البلاد.



المشروع يسمى "شجرة البلشون" من المقرر أن يبلغ طوله 35 متراً وعرضه 50 متراً، وسيحوي اثنين من مجسمات طائر البلشون الهائلة التي يمكنها حمل الركاب إلى أعلى الشجرة، حيث سيكون باستطاعتهم الاستمتاع برؤية نماذج ميكانيكية متحركة لدود اليسروع والنمل والعناكب.



ويتوقع استخدام نحو 1500 طن من الفولاذ للانتهاء من هذا المشروع الذي من المقرر أن يفتتح في ربيع عام 2022، بتكلفة تصل إلى أكثر من 43 مليون دولار.



وحتى الانتهاء من الشجرة، يمكن للزوار الاستمتاع بإبداعات أخرى ابتكرها القائمون على المشروع مثل الفيل الضخم الذي انتهى العمل منه في عام 2007.