خلايا جذعية تعالج ورك نمر

الشارقة 24 – رويترز:



تلقى نمر سيبيري علاجاً لمفصله بالخلايا الجذعية، ويأمل الأطباء أن يساعد هذا العلاج على التئام وركه كي يعيش سعيداً دون الحاجة إلى إعطائه مسكنات للألم.



والنمر إيجور "13 عاماً" يعيش في حديقة حيوان بالمجر وكان يعاني من آلام في وركه على مدى سنوات.



غير أن العلاج الذي تلقاه، حسبما يقول الأطباء، يُعطى للبشر على نطاق أوسع من الحيوانات ويستخدم في علاج المفاصل المصابة عن طريق أنسجة مأخوذة من ترسبات الدهون لدى المريض وتحتوي على خلايا جذعية متجددة.



وقال روبرت جيبرت الجراح البيطري الذي قام بهذا الإجراء، إن استخدام الخلايا الجذعية يسمح بزيادة جودة الحياة للحيوانات المريضة التي لا يصلح لها العلاج الجراحي أو الدوائي.



واستخدم هذا الإجراء التكنولوجيا التي تقدمها شركة "لايبوجيمز" الإيطالية للتكنولوجيا الحيوية لإعداد خلايا النمر الجذعية عن طريق "غسلها" لفصل الدم والدهون اللذين ربما يسببا التهابات، وتقول الشركة إن الخلايا الدهنية أكثر تجدداً "500 مرة" عن نخاع العظم.