لندن تستنشق تلوث بكين وتعايش ضباب نيودلهي

الشارقة 24 – رويترز:

شيدت في لندن غرف تحاكي البيئة الملوثة ببعض العواصم العالمية، وبدخولك هذه الغرف في ساحة منطقة سومرست هاوس، يمكنك أن تستنشق نفس الهواء الذي يتنفسه سكان العاصمة الصينية بكين، أو حتى معايشة معاناة سكان مدينة نيولهي الهندية من الضباب الدخاني.

الحجرات التي أطلق عليها اسم "غرف التلوث" هي من بنات أفكار الفنان البريطاني مايكل بينسكي الذي أراد بهذه الطريقة أن يسلط الضوء على خطورة أزمة تلوث الهواء حول العالم.

ولهذا الغرض، شيد بينسكي 5 غرف تحاكي البيئة داخلها نفس الظروف البيئية في عواصم الهند والصين وبريطانيا، إضافة إلى مدينة ساو باولو البرازيلية وشبه جزيرة تواترا النرويجية.

تحتوي الأربع غرف الأولى هواءً ملوثاً بمستويات معتدلة من السموم المختلفة، مثل ثاني أكسيد الكربون في غرفة لندن والإيثانول في غرفة ساو باولو، فيما تضم غرفة تواترا الهواء الأنقى بين الخمس لتوضيح الفارق.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعيش أكثر من 92 % من سكان العالم في أماكن تتجاوز فيها مستويات تلوث الهواء الحدود الآمنة.