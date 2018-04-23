حديقة بلاستيكية من وحي خيال توماس دامبو

الشارقة 24 – رويترز:



قام فنان دنمركي بصنع حديقة من البلاستيك في المكسيك لتشجيع الناس على إعادة تدوير المخلفات والمحافظة على البيئة.

وقضى عشرات المتطوعين ساعات في جمع الزجاجات البلاستيكية من المطاعم والمتاجر ومكبات القمامة قبل غسلها وإعادة تشكيلها، لبث الحياة في الغابة التي جاءت من وحي خيال توماس دامبو.



وتضم الحديقة المفعمة بالألوان 5 زهور كبيرة وأشجار ضخمة تحيط بها آلاف الزهور الصغيرة ونماذج لمجموعة من الحيوانات، جميعها مصنوعة من البلاستيك.



وأطلق دامبو على حديقته اسم "غابة المستقبل" لأنها تبدو وكأنها مبهجة من الخارج، لكن عند إمعان النظر فيها سيتخيل الناس كيف ستكون حياتهم في المستقبل إذا ظلوا يلقون بالمخلفات البلاستيكية وتأثير ذلك على البيئة.