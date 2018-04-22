الملكة إليزابيث تحضر حفلاً يعج بالمشاهير

الشارقة 24 - رويترز:

حضرت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا حفلاً خاصاً مليئاً بالمشاهير، السبت، لتحتفل أكبر ملوك العالم سناً وأطولهم بقاء في الحكم بمناسبة يوم ميلادها الـ 92.

وافتتح المغني الويلزي توم جونز الحفل بأغنيته الشهيرة (إت إز نوت أن يوجوال) قبل أن تظهر الملكة إليزابيث في الشرفة الملكية بقاعة ألبرت بلندن يحيط بها أفراد عائلتها.

وكان من بين الحضور كيلي مينوج وستينج وليدي سميث بلاك مامبازوا وشاجي، بالإضافة إلى نجوم المسرح والتلفزيون.

وفي ختام الليلة صعدت إليزابيث إلى مسرح الحفل مع ابنها الأمير تشارلز الذي مزح قائلاً إن الملكة إليزابيث لم تكن تتوقع في عام 1948، عندما ولد تشارلز، إنها ستقف بعد عقود بجانب ابنها البالغ من العمر 70 عاماً على المسرح. وابتسمت إليزابيث للحضور ولوحت لهم.

ويعد الحفل كسراً للقواعد بالنسبة للملكة التي عادة ما تحتفل بيوم ميلادها بصورة خاصة مع وجود القليل من الاحتفالات العامة، على الرغم من إقامة احتفالات عامة في يوم ميلادها التسعين.