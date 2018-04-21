دورات للمكفوفات في البرازيل على وضع مساحيق التجميل

الشارقة 24 – رويترز:



يقدم مركز تجميل دورات تدريبية للمكفوفات في البرازيل على كيفية استخدام مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى مرآة.



غير أن مركز تجميل في ساو باولو يعلمها وكفيفات أخريات تقنيات مساحيق التجميل، وحتى طريقة وضع الرموش المستعارة من خلال دورات تدريبية لها تأثير السحر على تقديرهن لأنفسهن.

وتقول أنا باولا دي كامارجو، وهي واحدة من المكفوفات، إنها تشعر بسعادة حين تتمكن من وضع مساحيق التجميل، لأن الناس يتساءلون أحياناً عن سبب وضعها لها وهي لا تراها، لكنها أوضحت أن هذه الدورة التدريبية أعطتها الثقة بأنها تستطيع أن تضع مساحيق التجميل بمفردها.

ويقدم مركز تجميل جاك جانين هذه الدورات بالمجان في مؤسسة لارامارا للمكفوفين الواقعة في الجانب الغربي من ساو باولو، لمساعدة السيدات على التغلب على التحديات التي تواجهن وهن يتزين.