مكسيكية تسعى للحصول على الثانوية بعيد ميلادها الـ 100

الشارقة 24 – أ ف ب:

تتميّز المكسيكية غوادالوبه بالاسيوس، عن باقي زملائها في المدرسة الثانوية، فهذه الطالبة البالغة من العمر 96 عاماً تسعى إلى تحقيق حلمها بإنجاز التعليم الثانوي، في عيد ميلادها المئة.

وتؤكد الطالبة المتحمسة في أول أيام الدراسة، في ولاية تشياباس الجنوبية، "أنا مستعدة لأبذل قصارى جهدي، وإنه ليوم رائع".

وقد استقبلت "دونا لوبيتا"، كما تلقّب تحبباً، بتصفيق حار من زملائها في المدرسة الثانوية رقم 2 في مدينة توكستلا غوتييريس عاصمة الولاية، وهي ارتدت البزة المدرسية المؤلفة من قميص أبيض وتنورة سوداء، وأضافت إليها لمسة خاصة مع كنزة زهرية.

وتابعت بانتباه كبير حصص الكيمياء والرياضيات، واستعرضت أيضاً مهاراتها بحصّة للرقص.

وترعرعت بالاسيويس في بلدة فقيرة للسكان الأصليين، وأمضت طفولتها وهي تساعد أهلها في زرع الحبوب، بدلاً من ارتياد المدرسة.

وهي تزوجت مرتين وأنجبت ستة أطفال، وراحت تسترزق من بيع الدجاج، وأتقنت أصول الحساب في عملها، لكن لم يتسن لها تعلم القراءة والكتابة.

وفي الثانية والتسعين من العمر، اعتبرت أن الوقت قد حان لاكتساب هذه المهارات، والتحقت ببرنامج لمحو الأمية.

ولم تكتف بهذا الحدّ، بل إنها شاركت في برنامج تعليم المرحلة الابتدائية للبالغين، وأنهت مرحلتي الابتدائي والمتوسط في أربع سنوات.

لكنها لم تجد برنامجاً للتعليم الثانوي، فقررت الالتحاق بمدرسة عامة إلى جانب زملاء يصغرونها بثمانية عقود.