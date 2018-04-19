"برغر بالعنكبوت الذئبي" في مطعم أميركي

الشارقة 24 – رويترز:

تصف كريستين بارنابي نفسها بأنها مصابة برهاب العناكب، لكنها وجدت ضالتها في مواجهة مخاوفها داخل أحد مطاعم البرغر في مدينة دورهام بولاية نورث كارولاينا الأميركية، ولكي تتغلب على خوفها طلبت بارنابي تناول شطيرة برغر العنكبوت الذئبي وهي أحدث المنتجات الغريبة التي يقدمها مطعم "بول سيتي برجر آند برويري" لزبائنه هذا العام.

وأبدت بارنابي إعجابها بمذاق الشطيرة الجديدة قائلة إنها تحب "أكل الأطعمة الغريبة".

وجرى اختيار العنكبوت الذئبي هذا العام بعدما قرأ مالك المطعم سيث جروس عن مدى شعبيته كطعام رئيسي في كمبوديا بعد خلطه بالملح والسكر ومن ثم طهيه. وأعرب جروس عن اعتقاده بأنها "ستكون وسيلة ممتازة للتعريف بأهمية التنوع".

وأشار جروس إلى أن تناول شطيرة البرغر بالعنكبوت الذئبي ليس متاحاً للجميع حيث يشتري المطعم 15 عنكبوتا ذئبياً فقط كل عام، لذا يتعين على الزبائن ملء بطاقة ثم سحب قرعة حتى يتمكن من يقع الاختيار على اسمه من تناول الشطيرة.

وفي أبريل من كل عام يصنع هذا المطعم منتجاً غريباً يضيفه إلى البرغر. وخلال الأعوام الستة الماضية أضاف المطعم قطعاً من الإجوانا والتمساح الاستوائي والجمل والثعبان والسلحفاة وأنواعاً مختلفة من الحشرات إلى شطائر البرغر.