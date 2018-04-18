الحياة تعود إلى "الملكة إليزابيث 2" في دبي

الشارقة 24 – رويترز:

عادت الحياة من جديد إلى الباخرة العابرة للمحيطات "الملكة إليزابيث 2" كفندق عائم في دبي.

وتم الانتهاء من تجديد السفينة، الراسية بشكل دائم في ميناء راشد، على نسق تصميمها الأصلي في عملية شملت الأبسطة والمسرح وحتى قوائم الأطباق في مطعمها والتي كانت تُقدم في ذروة مجدها.

ووجد ضيوف الافتتاح الرسمي، الأربعاء، في انتظارهم قاعة استقبال داخل هيكل على شكل سفينة على رصيف الميناء.

وقال حمزة مصطفى المدير التنفيذي لفنادق بي.سي.اف.سي، وحدة دبي العالمية التي تملك السفينة، "هناك جمهور كبير في أنحاء العالم للسفينة الملكة إليزابيث 2 نظراً لشهرتها وما ترمز إليه".

وقالت الشركة إن "السفينة دخلت الخدمة للمرة الأولى في 1969 وأبحرت حول العالم 25 مرة حيث أقلت أكثر من 2.5 مليون مسافر".

وتحوي السفينة في نسختها الجديدة 1300 غرفة بأسعار تبدأ دون الـ 200 دولار وتصل إلى 15 ألف دولار للجناح الفندقي.