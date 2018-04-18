وفاة سيدة أميركا الأولى السابقة باربرا بوش

الشارقة 24 - رويترز:

ذكرت عائلة سيدة أميركا الأولى السابقة باربرا بوش أنها توفيت، الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاماً.

وباربرا زوجة الرئيس السابق جورج بوش الأب وأيضاً والدة الرئيس السابق جورج دبليو.بوش.

كانت عائلة بوش قالت في بيان الأحد إن صحتها معتلة وإنها قررت ألا تحصل على علاج طبي آخر وستركز بدلاً من ذلك على "تلقي رعاية لتخفيف الآلام".

وحسبما أفادت بعض التقارير الإعلامية فإن السيدة الأولى السابقة كانت تعاني في السنوات القليلة الماضية من مرض الانسداد الرئوي المزمن وفشل القلب الاحتقاني.

وتزوجت من جورج بوش في السادس من يناير عام 1945.

وأصبحت السيدة الأولى عندما أصبح زوجها رئيساً للولايات المتحدة في الفترة بين عامي 1989 و1993. وفاز ابنها في انتخابات الرئاسة المثيرة للجدل في عام 2000 وأصبح رئيساً في الفترة بين 2001 و2009 .

وباربرا هي السيدة الأولى الوحيدة التي أصبحت زوجة وأما لاثنين من رؤساء الولايات المتحدة في حياتها. وكانت أبيجيل آدامز السيدة الأولى بين عامي 1797 و1801، زوجة للرئيس جون آدامز ثاني رؤساء الولايات المتحدة لكنها توفيت قبل انتخاب ابنها جون كوينسي آدامز رئيساً في عام 1824 .