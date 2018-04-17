بيع أثاث فندق "ريتز باريس" الشهير في المزاد

الشارقة 24 - د ب أ:

بعد عامين من إعادة افتتاحه، تبدأ إحدى دور المزادات في العاصمة الفرنسية باريس، الثلاثاء، بيع الأثاث والمحتويات القديمة لفندق "ريتز" في باريس.

يذكر أن فندق ريتز باريس كان الفندق المفضل للكثير من الشخصيات الشهيرة في العالم مثل الممثلة الشهيرة أنجريد بيرجمان,. وقد فتح أبوابه لأول مرة عام 1898 ثم تم إغلاقه مؤقتا للتجديد في 2012.

وستبدأ دار مزادات "أرت كوريال" الفرنسية، الثلاثاء، بيع الفوائض أو القطع التي تجاوزها ذوق العصر من أثاث الفندق من خلال 3500 عملية مزايدة.

ويضم المزاد مجموعة من 3 كراسي بدون مسند ولا ظهر مصنوعة من الخشب الأسود ومكسوة بالجلد الأحمر بسعر يتراوح بين 1500 و2500 يورو (1857 و3095 دولار).

كما أن أي شخص يرغب في اقتناء تمثالين من المعدن والرخام لسيدتين إفريقيتين تحملان شمعدانات واللتين كانتا متواجدين في مدخل الفندق يحتاج إلى تجهيز ما بين 8000 و10000 يورو للفوز بالمزاد.

كما يمكن لذوي القدرات المالية المحدودة اقتناع بعض القطع أيضاً والتي يتراوح سعرها بين 400 و600 يورو.