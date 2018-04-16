"سلحفاة البانك" الأسترالية مهددة بالانقراض

الشارقة 24 – رويترز:

السلحفاة الأسترالية البحرية ماري ريفر انضمت رسمياً إلى قائمة الكائنات المهددة بالانقراض.

السلحفاة التي تشتهر بقصة شعرها البانك خضراء اللون وقدرتها على التنفس بواسطة أعضائها التناسلية، احتلت الأسبوع الماضي المركز التاسع والعشرين في قائمة جمعية علم الحيوان في لندن للكائنات المهددة بالانقراض، مما أثار دعوات لتوفير حماية أكبر لهذه الزواحف التي تعيش في جزء ناء من ساحل أستراليا الشرقي.

وتقول جمعية علم الحيوان في لندن إن العدد المحدد لهذا النوع من السلاحف، الذي كان ذات يوم من الحيوانات الأليفة في استراليا، غير معروف. وتسريحة الشعر المميزة لهذا النوع من السلاحف هي في واقع الأمر طحالب تنمو على رأسها.

وبعد نحو 20 عاماً أعاد جون كان المهتم بالسلاحف والمقيم في سيدني اكتشاف هذه السلحفاة في نهر ماري ريفر بولاية كوينزلاند، وصنفت كنوع جديد.

وكانت الأبحاث الأكاديمية عام 1974 تعطلت عندما رفض التجار الكشف عن موطن ما كان يعرف آنذاك باسم "سلاحف بيني" بعد أن حظرت أستراليا اقتناء هذا النوع من السلاحف.