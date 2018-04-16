دانيال كريج يعرض سيارة "جيمس بوند" للبيع في مزاد خيري

الشارقة 24 – رويترز:

جيمس بوند سيفترق عن سيارته أستون مارتن، فالممثل دانيال كريج، الذي لعب دور العميل السري البريطاني 007 في 4 أجزاء من سلسلة الأفلام الشهيرة، سيعرض السيارة التي لم ينتج منها الكثير وصنعتها أستون مارتن خصيصاً له قبل أربع سنوات للبيع في مزاد خيري تنظمه دار كريستيز.

وتظهر سيارات أستون مارتن في أفلام جيمس بوند منذ أكثر من 50 عاماً والبداية كانت بفيلم "جولد فينجر" الذي أنتج عام 1964 وقاد فيها الممثل المخضرم شون كونري سيارة فضية اللون من طراز دي بي 5.

وسيارة كريج الشخصية أنتجت الشركة منها 100 سيارة فقط احتفالاً بالذكرى المئة لتأسيسها. وحملت سيارة كريج بالطبع رقم 007.

وسيوجه عائد المزاد لمساعدة الطلاب من المجتمعات الفقيرة على تحقيق أهدافهم في مجالي التعليم والعمل.

ويقدر سعر السيارة بما يتراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار وسيقام المزاد في العشرين من هذا الشهر في إطار مزاد سنوي تنظمه كريستيز للتحف الفنية.

وفي العام الماضي قال كريج إنه سيجسد دور جيمس بوند للمرة الأخيرة. ومن المتوقع عرض الفيلم في دور السينما الأميركية في 8 نوفمبر من العام المقبل.