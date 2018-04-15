سجادة من "التوليب" تغطي إسطنبول بألوان "قوس قزح"

الشارقة 24 – رويترز:



تستمر فعاليات مهرجان إسطنبول الدولي لزهور التوليب طوال شهر أبريل لعرض مجموعة متنوعة من هذه الزهور أمام الجمهور.

وتعرض هذه الزهور بالقرب من متحف آيا صوفيا. ورسمت بلدية إسطنبول بنحو 565 ألف زهرة توليب صوراً على شكل زخارف تركية.

وتأتي هذه الزهور بالأساس من شرقي تركيا وكان قد زرعها العثمانيون ونقلوها إلى إسطنبول التي كانت تعرف آنذاك باسم القسطنطينية.

ويقول السائح "فضل يولتكين" إن أصل هذه البذور يعود إلى العثمانيين، لكنهم لم يعودوا يستخدمونها الآن غير أنه عبر عن إعجابه بمنظر الزهور والتنظيم.

واشتقت كلمة "توليب" من الكلمة التركية "تيولبن" في إشارة إلى العمامة التي كان يرتديها السلطان على رأسه وتشبهها الزهرة في الشكل.

والمهرجان، الذي يقام للعام الثالث عشر، يستمر طوال شهر أبريل وستظل "سجادة التوليب" في مكانها حتى ختام الحدث.