أكبر غوريلا في أوروبا تحتفل بيوم ميلادها الـ 61

الشارقة 24 – رويترز:



قدمت الغوريلا فاتو أكبر غوريلا في أوروبا سناً إلى برلين، التي كانت منقسمة حين ذاك، وكان عمرها عامين، واحتفلت هذا العام بيوم ميلادها الـ 61 في حديقة حيوان في العاصمة الألمانية، حيث تم تقديم كعكة لها مصنوعة من الأرز والجبن والفواكه والخضروات.

وقالت الحديقة إن فاتو جلبها جندي فرنسي إلى مرسيليا عندما كانت صغيرة بعدما اصطادها من منطقة غرب أفريقيا.

وفي مدينة ألمانية أخرى، قامت أنثى الدب القطبي (نانوك) بأول نزهة لها منذ ولادتها قبل 4 أشهر.

ونانوك كان الناجية الوحيدة من 3 تواءم إذ يعاني صغار الدببة القطبية من معدل وفيات مرتفع للغاية.

وقال هندريك بردنسون المسؤول بحديقة حيوان جلسنكيرشن إنه منذ ولادتها في الرابع من ديسمبر كانت نانوك تعيش داخل القفص مع أمها التي كانت تميل إلى العزلة منذ نوفمبر، موضحاً أنه أمر معتاد بالنسبة للدببة القطبية. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمح لكليهما بالخروج إلى الحديقة.