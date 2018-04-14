مكسرات تحول بلمسات فنية إلى شخصيات الأسرة الملكية البريطانية

الشارقة 24 – رويترز:

بلمسات فنية حول الفنان ستيف كاسينو مجموعة من المكسرات إلى شخصيات ملكية، لتكون نماذج مصغرة مماثلة من أفراد الأسرة الملكية البريطانية.

ووفقاً لبيان صحفي أصدرته شركة "بلينيش"، أمضى كاسينو أكثر من 362 ساعة في نحت وطلاء النماذج المصغرة من أفراد الأسرة الملكية، ومن بينها الملكة إليزابيث والأمير تشارلز ودوق ودوقة كمبردج والأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميجان ماركل.

وكان اللوز وجوز الهند من بين مجموعة المكسرات التي استخدمت في صناعة التماثيل والمشاهد الملكية.

وصنعت هذه النماذج الملكية المصغرة في إطار حملة للترويج لشركة "بلينيش" للألبان، ومقرها لندن.

كما أن الفنان كاسينو، الذي يقيم في ولاية أوهايو الأميركية، يصنع شخصيات وأشياء أخرى من المكسرات مثل أقراص النعناع "تيك تاكس".