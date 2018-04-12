حمى الحنين إلى الماضي تجتاح تايلاند

الشارقة 24 – رويترز:

تجتاح حمى ارتداء الملابس التقليدية تايلاند حالياً، حيث يذهب كثير من التايلانديين إلى معبد تاريخي ويلتقطون الصور التذكارية مرتدين تلك الملابس متأثرين بمسلسل تلفزيوني تاريخي "لاف ديستني" أو "قدر الحب" يعرض حالياً.

وأثار عرض المسلسل الذي تدور أحداثه في عهد الملك ناراي الأكبر في الفترة بين عامي 1656 و1688، ضجة في تايلاند.

ويذهب الكثير من التايلانديين إلى العاصمة القديمة أيوتايا الواقعة على بعد 80 كيلومتراً إلى الشرق من العاصمة بانكوك، حيث يرتدون ملابس تقليدية ويلتقطون لأنفسهم صوراً ذاتية أمام أطلال أحد المعابد التاريخية والذي يجرى فيه تصوير أحداث المسلسل التلفزيوني.

وأعرب زوار هذا المعبد عن فخرهم بانتمائهم لتايلاند وحرصهم على الحفاظ على الثقافة التايلاندية وارتداء الملابس التقليدية، وهو أمر لم يكن معهوداً قبل عرض المسلسل.

وتقول إحدى البائعات اللاتي يقمن بتأجير هذه الملابس التقليدية إن متجرها شهد ازدهاراً كبيراً خلال الشهرين الماضيين، حيث تستقبل نحو 80 من الزبائن يومياً، وتقوم بتأجير الزي الواحد مقابل 200 بات تايلاندي أو ما يوازي 4 .6 دولارات.

أما رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أوتشا فقد التقى بالعاملين في المسلسل بمقر الحكومة وأشاد به بوصفه مثالاً يظهر حرص الحكومة على التأكيد على الهوية التايلاندية.